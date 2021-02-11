Rus Dışişleri'nden Avrupa Birliği'ne yeni yaptırımlara 'eşit şekilde karşılık' sözü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) içerisinde son zamanlarda yeni yaptırımlar için yapılan çağrıların artık şaşırtmadığını belirterek "Bu artık Batı düşünüşünün rutini haline geldi. AB ile 2014'ten sonra yaşanan ilişkilerin deneyimi, Brüksel’in, ülkemiz ve diğer bağımsız ülkelerin kendi meşru çıkarlarını savunma, kendi iç işlerine açık müdahaleye izin vermeme ve Batılı dünya düzeni mimarlarının izinden gitmeme yönündeki güçlü tavırla yüzleştiğinde içgüdüsel olarak yaptırımlara sarıldığını ikna edici biçimde gösterdi" ifadelerini kullandı.

Olası yeni yaptırımları 'düşüncesizce atılacak adımlar' olarak nitelendiren Dışişleri Sözcüsü, ancak Moskova'nın Avrupalı ortaklarını bu adıma karşı uyarmak istediğini belirterek "Anladığınız gibi, bu adıma kaçınılmaz olarak eşit karşılık verilecek. Jeopolitik araç olarak insan hakları ve demokratik ilkeleri kullanmak katiyen kabul edilemez" diye konuştu.

Daha önce AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova ziyaretinden sonra, Rusya'ya yeni yaptırımlar getirilebileceğini söylemişti.

Öte yandan Rusya'da yaşanan protestoları değerlendiren Zaharova, "Rusya'ya enformasyon saldırılarının organizatörleri, çocukları canlı kalkan olarak kullanarak onları kendi oyunlarına çekmeye çalışıyor. Bu kabul edilemez. İç işlerimize bu tür müdahalenin önü kesilecek. Rusya'ya karşı geniş çaplı provokasyonun hayata geçirildiği açık. Bu provokasyon, ülke için politik durum ve bu durumu istikrarsızlığa kavuşturma ve sarsma üzerine odaklı" değerlendirmesinde bulundu.

'Berlin'i, Moskova ve Minsk arasını bozma çabasına karşı uyarıyoruz'

Almanya hükümeti ve Belarus muhalefeti arasında yapılan görüşmeleri değerlendiren Zaharova, "Almanya tarafını, müttefik Rusya-Belarus ilişkilerine doğrudan veya üçüncü tarafların eliyle müdahale ve nifak tohumları ekme çabalarına karşı uyarıyoruz" diye konuştu.

Norveç'in, topraklarına ABD'ye ait stratejik bombardıman uçaklarını konuşlandırma planlarına da değinen Rus diplomat, "Oslo'nun bu kararını, Arktik bölgede, doğrudan Rusya sınırlarında askeri etkinliği artırma yönündeki benzer eylemler zincirindeki bir adım daha olarak görüyoruz" dedi.

Zaharova, ayrıca Norveç'te ABD'ye ait nükleer denizaltılara hizmet verecek yeni bir limanın yapımının bitmek üzere olduğunu anımsattı.

Rusya'dan sınır dışı edilen Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatların, Rusya kanunlarını ihlal ettiğini çok iyi bildiğini, çünkü katıldıkları eylemlerin izinsiz olduğunu söyleyen Zaharova, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne göre, 'ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan yararlanan tüm kişilerin, ayrıcalıklarına ve dokunulmazlıklarına halel getirmeksizin, ev sahibi ülkenin yasa ve yönetmeliklerine saygı göstermekle yükümlü' olduğunu kaydetti. Rus diplomat, ülkesinde geçen yılın mart ayında, tüm açık ve kitlesel eylemlerin yasaklandığını anımsattı.

Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı diplomatlar bunu çok iyi biliyordu. Böylece, İsveç ve Polonya başkonsoloslukları ile Almanya Büyükelçiliği çalışanlarının, 23 ve 31 Ocak'ta düzenlenen gösterilere katılması sadece Rusya’nın iç işlerine müdahale değil, aynı zamanda bulundukları ülkenin kanunlarının bilinçi bir şekilde ihlalidir."