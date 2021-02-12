YouTube, Rusya'nın AGİT Temsilciliği'nin protestolarla ilgili videosunu kaldırdı

Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, YouTube'un temsilciliğin, bölgedeki protestolarla ilgili yayınladığı videoyu kaldırdığını duyurdu.

İnternette sansür sorununun daha önce AGİT Daimi Konseyi'nde değerlendirildiğini, fakat Amerikan sosyal paylaşım ağlarının, bu sorunun onları ilgilendirmiyormuş gibi davranarak 'temizliğe' devam ettiğini söyleyen Lukaşeviç, YouTube ve Vimeo'nun, Mike Lindell'in ABD başkanlık seçimlerindeki dolandırıcılık ve sonuçlarının meşruiyetiyle ilgili şüpheleri anlatan 'Absolute Proof' adlı belgeselini kaldırmasını örnek olarak gösterdi.

Rus diplomat, "Bu kadar popüler olmayabiliriz, ama Daimi Konsey’de gösterilen AGİT bölgesindeki protestoları konu alan videomuz da alelacele YouTube'dan kaldırıldı" ifadelerini kullandı.