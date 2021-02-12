Navalnıy'a destek için düzenlenecek fenerli eylem öncesinde Rusya Başsavcılığı'ndan uyarı

Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın destekçileri tarafından 14 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan 'Sevgi korkudan daha güçlü' adlı fenerli eylem hakkında bir açıklama yapan Rusya Başsavcılığı, özel ve tüzel kişilere yasaları çiğnemekten kaçınmaları yönünde çağrı yaptı.

Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın 'bölge seçim merkezleri' ağının yöneticisi Leonid Volkov, blog yazarının destekçilerine 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlerinin önünde telefon fenerlerini yakarak birkaç dakika eylemde bulunma çağrısı yapmıştı.

Pazar günkü eyleme ilişkin Rusya Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşların kendi görüşünü ifade etme hakkına saygı duymakla birlikte, sosyal ağlarda miting prosedürleri ihlal edilerek organize edilen kitlesel eylemlere katılma çağrılarının yayılması nedeniyle özel ve tüzel kişilere yasaların ihlalinin kabul edilemez olduğu konusunda uyarıda bulunmayı gerekli görüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kitlesel kargaşalara katılma çağrılarının internette yayınlanmasının, bu tür eylemlere katılmakla aynı cezai yaptırıma yol açabileceği uyarısında bulunan başsavcılık, söz konusu çağrıları sayfalarından silmeyen internet şirketlerine de ceza uygulanabileceğini vurguladı.

Navalnıy destekçileri, 23 ve 31 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli kentlerinde protesto eylemleri düzenlemiş ve ardından bu eylemlerin sonbahara veya yaza kadar askıya alınacağı açıklanmıştı.

Ancak pazartesi günü Polonya'nın AB Daimi Temsilciliği'nde Leonid Volkov ve Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı İcra Direktörü Vladimir Aşurkov ile AB ülkeleri, ABD ve İngiltere'nin temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Volkov, 14 Şubat'ta fenerli eylem yapılacağını duyurmuştu.

Volkov'un 4 Şubat'taki görüşmenin ardından eylem duyurusunda bulunmasını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Brüksel'de yapılan video konferans toplantısının ardından Volkov, yeni protesto eyleminin 14 Şubat'ta yapılmasının planlandığını duyurdu. Görünen o ki, NATO, Volkov ve Aşurkov'a protestoları daha erken tarihe almaları yönünde talimat verdi" ifadelerini kullanmıştı.