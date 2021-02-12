Rusya’da bir süpermarkette şiddetli patlama

Rusya’ya bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti’nin Vladikavkaz kentindeki bir süpermarkette şiddetli bir patlama meydana geldi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Vladikavkaz’daki Garkayev caddesinde yer alan bir süpermarkette şiddetli bir patlama yaşandı.

Patlama sonrasında market tamamen yıkıldı, yangın çıkmadı.

İçeride bir güvenlik görevlisi vardı ancak patlamadan sonra düzenlenen kurtarma çalışmaları neticesinde olaydan sağ kurtuldu. Güvenlik görevlisi daha sonra yaptığı açıklamada içeride başka kimsenin olmaması gerektiğini ifade etti.

Ön verilere göre patlamanın nedeni gaz sızıntısı oldu. Binanın bodrum katında oksijen tüpleri vardı.

Enkazı toplamaya yönelik çalışmalarda yaklaşık 100 kişi yer alıyor, gruba 100 kişi daha eklenecek. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.