Rusya’da günlük vaka sayısı 15 bin 89

Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 15 bin 89 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle, bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 4 milyon 42 bin 837’ye yükseldi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı gün içinde 15 bin 89 artarak 4 milyon 42 bin 837’ye çıktı.

Yeni vakaların 2139’u başkent Moskova’da, 1134’ü St. Petersburg’da, 842’si Moskova bölgesinde görüldü.

Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 507, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 720 oldu. Böylelikle pandemi boyunca yaşanan can kaybı sayısı 79 bin 194’e çıkarken, iyileşen kişi sayısı da 3 milyon 559 bin 142’ye ulaştı.