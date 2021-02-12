Narışkin'den Rusya muhalefetinin yabancı istihbarat servisleriyle işbirliğine ilişkin açıklama

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Narışkin'e Rus Dışişleri'nin muhalefetin doğrudan Batı'yla çalıştığı yönündeki açıklamaları ile SVR'nin Rus aktivist Aleksey Navalnıy'a destek gösterilerinin organizatörlerinin yabancı istihbarat servisleriyle işbirliğini gösteren bulgulara sahip olup olmadığı soruldu.

'Bu kişiye muhalif denmez, başka bir terim kullanılmalı'

Narışkin, "Dışişleri Bakanlığı'nın yorumlarında bir hata ve mübalağa yok. Söylenenlere ek olarak belirtebilirim ki, Rusya'ya karşı düşmanca politika izleyen ülkelerin istihbarat servisleriyle suç niteliğinde anlaşmalar yapan kişilere muhalif denmez. Burada başka bir terim kullanılması gerekir" dedi.

Lavrov, Alman istihbaratının yardımına dikkat çekmişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Navalnıy'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili arşivlere erişim izni ve Dresden'deki eski Sovyet istihbaratı rezidansına giriş izni verdiğini belirterek "Bu binaya girmek ve dahası bazı arşiv belgelerine erişim elde etmek Alman hükümetiyle, özellikle de Alman istihbaratıyla işbirliği yapılmadan imkansız" demişti.

Navalnıy'a yakın isimlerden Aşurkov'un MI6 ajanıyla görüşmesi yayınlanmıştı

Daha önce Russia Today (RT) televizyonu da, Navalnıy'ın kurduğu 'Yolsuzlukla Mücadele Vakfı' İcra Direktörü Vladimir Aşurkov'un gizli MI6 ajanı olduğu belirtilen bir İngiliz diplomatla görüşerek istihbarat bilgisi talep ettiği ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından kaydedilen anları yayınlamıştı.

Muhalefet, NATO temsilcileriyle görüşüp yeni eylem yapılacağını duyurmuştu

Ayrıca pazartesi günü Polonya'nın AB Daimi Temsilciliği'nde Navalnıy'ın 'bölge seçim merkezleri' ağının yöneticisi Leonid Volkov ve Vladimir Aşurkov ile AB ülkeleri, ABD ve İngiltere'nin temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Volkov, 14 Şubat'ta fenerli eylem yapılacağını duyurmuştu.

Bu durumu eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Brüksel'de yapılan video konferans toplantısının ardından Volkov, yeni protesto eyleminin 14 Şubat'ta yapılmasının planlandığını duyurdu. Görünen o ki, NATO, Volkov ve Aşurkov'a protestoları daha erken tarihe almaları yönünde talimat verdi" ifadelerini kullanmıştı.