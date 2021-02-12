Peskov: Rusya, AB’nin yaptırım getirmesi ihtimaline karşı hazır olmalı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın ertelenmiş cezasının hapis cezasına dönüştürülmesiyle ilgili olarak AB tarafından sert yaptırımların uygulanması olasılığına hazır olmaları gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ekonominin hassas alanlarına yönelik yaptırım uygulanması halinde AB ile ilişkileri koparmaya hazır oldukları açıklamasının ardından, Peskov’a böyle bir senaryonun mümkün olup olmadığı soruldu.

Peskov, “Elbette altyapımıza, çıkarlarımıza karşı son derece yapıcı olmayan bir tutumla karşılaşırsak, Rusya bu gibi dostane olmayan adımlara önceden hazırlıklı olmalı” dedi.

Rusya’nın olası sınırlamalara, kısıtlamalara ve başka dostane olmayan duruma hazır olması gerektiğinden bahsettiğini belirten Peskov, “Kendi kendimize yeterli bir halde olmalı, en hassas, stratejik alanlarda güvenliği sağlamalı ve bizi mahrum bırakabilecekleri her şeyi ulusal altyapı ile ikame etmeye hazır olmalıyız. Ancak bu, akılsızlığın baskın çıkması ve bu tarz düşmanca vaziyetlerin oluşması durumu için söz konusu” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ekonomisinin hassas alanlarını riske atacak yaptırımlar uygulanması halinde AB ile ilişkileri koparmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

Lavrov’un ifadeleri, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell’in açıklamalarının ardından gelmişti. Bu ay başında Moskova’yı ziyaret eden Borrell, önceki günlerde Brüksel’in Rusya’ya karşı yeni yaptırımları düşüneceğini, konunun bu ay ve mart ayında gerçekleştirilecek AB zirvelerinde ele alınacağını söylemişti.

Borrell ayrıca Rusya’nın Avrupa ile bağlarını giderek kopardığını iddia etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan ise Borrell’in sözlerinden dolayı şaşkınlık duydukları, bunların Moskova’daki ifadeleriyle çeliştiği açıklaması gelmişti.

Bunun yanında Reuters’a konuşan AB’li diplomatlar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerin Birlik’teki hesaplarının dondurulabileceği ve giriş yasağının getirilebileceğini, yaptırım kararının bu ay alınabileceğini belirtmişti.