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    Lavrov: Batı, Rusya'ya karşı saldırgan bir dizginleme politikası izliyor

    МИД РФ
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202102121043798139-lavrov-bati-rusyaya-karsi-saldirgan-bir-dizginleme-politikasi-izliyor/

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya'ya karşı saldırgan bir dizginleme politikası izlediğini ve asıl meselenin Rus aktivist Aleksey Navalnıy olmadığını vurguladı. Dışişleri Bakanına göre çoğu ülke, Batı'dan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmekten korkuyor.

    YouTube'daki Solovyov Live programında açıklamalarda bulunan Lavrov, Batı'nın Rusya'ya yönelik sert tutumu hakkında konuştu.

    Lavrov, "Dikkat edin, burada mesele Navalnıy değil. Asıl mesele, Batı'nın Rusya'yı sıradan bir şekilde dizginlemek için değil, saldırgan bir şekilde dizginlemek için kolektif bir politika izlemesi. Zira dünyadaki gelişmeler hakkında bizim kendi görüşümüzün bulunması onların hoşuna gitmiyor" dedi.

    Sergey Narışkin
    © Sputnik / Sergey Guneev
    Narışkin'den Rusya muhalefetinin yabancı istihbarat servisleriyle işbirliğine ilişkin açıklama

    'Çoğu ülke görüş belirtmekten korkuyor'

    Çoğu ülkenin Batı'nın seçtiği politikayı beğenmediğini ancak bunu ifade etmekten korktuğunu kaydeden Lavrov, kendi görüşü olan çok sayıda ülkenin aksine Rusya'nın görüşlerini dile getirdiğini ve pratikte ortaya koyduğunu vurguladı.

    Lavrov, "Birçok bakanla, diğer hükümet temsilcileriyle ve sivil toplum temsilcileriyle konuşuyorum. Batı'nın yaptıklarından hoşnut değiller. Elbette korkuyorlar. Bu insanların dolar, oradaki yatırımları, paraları, orada okuyan çocukları gibi zaafları var" diye konuştu.

    'Yaptırımlar, Rusya'nın çıkarlarını savunma politikamızı değiştirmeyecek'

    Öte yandan Lavrov, AB'nin yaptırımlarının Rusya'nın ulusal çıkarlarını gözetme politikasında değişikliğe yol açmayacağını kaydetti.

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Navalnıy vakası nedeniyle Rusya'ya yaptırımları değerlendirmeleri gerektiği yönündeki açıklamasına yanıt veren Lavrov, "Önemli olan, Rusya'nın eylemlerinin görmezden gelinmediğine dair mesajı almamız. Yaptırımları, ceza verme keyfini tatmak için uyguluyorlar. Ancak yaptırımlar, hiçbir şey getirmez ve ulusal çıkarlarımızı gözetme politikasında değişikliğe yol açamaz" ifadelerini kullandı.

    Rusya Dışişleri Bakanı, "Samimi olarak söylüyorum, böyle bir yaptırım geçmişimiz olduğu için mutluluk bile duyuyorum. Sadece kendimize güvenmemiz gerektiğini anladık" diye ekledi.

    'Almanya, Noviçok'u tespit etme teknolojisine nasıl sahip olduklarına dair sorulara yanıt vermiyor'

    Programda Lavrov'un dikkat çektiği bir diğer konu, Almanya'nın Navalnıy'ın testlerinde Noviçok maddesinin bulunduğunu öne sürmesi oldu.

    Almanya'nın SSCB döneminde geliştirilen bu askeri zehirleyici maddeyi tespit etmeyi sağlayan teknolojileri nasıl elde ettiğini açıklamadığını söyleyen Lavrov, "Sergey ve Yuliya Skripal ile ilgili vakanın yaşandığı dönemde Rusya'yı parmakla işaret ederek başka hiç kimsenin Noviçok üretme teknolojisine sahip olmadığını söyleyenler arasında Almanya da vardı. Almanya ordusu Nalvanıy'da Noviçok tespit ettiğinde onlara "Bu bilgiyi nerede elde ettiniz? Zira ülkenizde bu tür çalışmalar yapılmadığını bizzat siz söylemiştiniz" diye sorduk. Ancak bir ses gelmedi" dedi.

    ABD'de Noviçok'un formülüyle ilişkili yüzlerce buluşun tescil edildiğine dair Rusya tarafından sunulan ve açık kaynaklarda bulunan bulguların tamamen görmezden gelindiğinin altını çizen Lavrov, bu tür gelişmelerin ABD hükümeti ve özellikle de Çekyalı yetkililer tarafından doğrulandığını belirtti.

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    Etiketler:
    Aleksey Navalnıy, açıklama, saldırgan, Batı, Sergey Lavrov
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