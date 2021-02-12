Rus Dışişleri: Başlatan taraf Brüksel olursa, AB ile ilişkileri koparmaya hazırız

YouTube’daki Solovyov Live programında açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya’nın askeri alanda tamamen kendi kendine yetebilen bir ülke olduğunu, ekonomi konusunda da aynı duruma ulaşmak için çabalaması gerektiğini kaydetti.

Lavrov, “Hazır olduğumuz düşüncesi üzerinden hareket ediyoruz. Daha önce birçok kez gördüğümüz gibi, en hassas sektörler de dahil olmak üzere herhangi bir alanda ekonomimiz için risk oluşturacak yaptırımlar uygulandığını bir kez daha görürsek, durum bu. Kendimizi dünyadan soyutlamak istemiyoruz, ancak buna hazır olmalıyız. Barış istiyorsan, savaşa hazır olman gerek” ifadelerini kullandı.

Borrell 'Rusya giderek Avrupa’dan bağını koparıyor' demişti

Lavrov’un Rusya’nın AB ile ilişkileri koparmaya hazır olduğu yönündeki ifadeleri AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell’in açıklamalarının ardından geldi. Bu ay başında Moskova’yı ziyaret eden Borrell, önceki günlerde Brüksel’in Rusya’ya karşı yeni yaptırımları düşüneceğini, konunun bu ay ve mart ayında gerçekleştirilecek AB zirvelerinde ele alınacağını söylemişti.

Borrell ayrıca Rusya’nın Avrupa ile bağlarını giderek kopardığını iddia etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan ise Borrell’in sözlerinden dolayı şaşkınlık duydukları, bunların Moskova’daki ifadeleriyle çeliştiği ve açıklaması gelmişti.