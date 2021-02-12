Gintsburg: Sputnik V aşısının kanıtlanmış etki süresi en az 9 ay

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik V koronavirüs aşısının deneylerle kanıtlanmış etki süresinin en az 9 ay olduğunu ifade etti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Gintsburg, “Şu anda deneylerle Sputnik V aşısının etkinliğinin yaklaşık 9 ay, biraz daha fazla süreceğini garanti edebiliriz” dedi.

Kendisi ve geliştirici kurum olan Gamaleya Araştırma Merkezi’nden bir dizi çalışanın da Sputnik V aşısının vurulduğu ilk kişiler arasında olduğunu belirten Gintsburg, “Oluşan koruyucu antikor seviyesi, hastalığı geçiren kişilere plazma donörü olabileceğimiz seviye ile bağdaşıyor” diye konuştu.

‘Sputnik Light aşısının koruyuculuk süresi 4-5 ay’

Gintsburg, iki bileşenli Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’la ilgili de “Büyük olasılıkla bu aşı da 4, en fazla 5 ay koruyuculuk sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Bu aşının koruyuculuk süresinin Sputnik V’den yaklaşık 3-4 kat daha az olduğunu belirten Gintsburg, aşının hastalığı ağır geçirme olasılığını azalttığını ancak tamamen ortadan kaldırmadığını ekledi.

Gintsburg Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Sputnik Light aşısının klinik testlerinin ikinci aşamasını bitirmek üzere olduğunu ifade etti. Sputnik V’nin ise ölümcül olabilecek ağır hastalık durumuna karşı yüzde 100 garanti sağladığını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, light aşının geliştirildiğini aralık ayında bildirmişti. Putin bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti. Daha sonra Gintsburg, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti. Gintsburg, ‘light’ aşıların yurt dışına sevk edileceğini, Rusya vatandaşlarına iki bileşenli aşının yapılacağını da söylemişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç ise koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde, bu sayıyı düşürmek