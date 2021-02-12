Lavrov: Rusya ve ABD stratejik istikrar diyaloğunu sürdürmeye kararlı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Washington’un, çoğu konuda muhtemelen hiçbir zaman anlaşamayacaklarına rağmen stratejik istikrar diyaloğunu sürdürmenin gerekli olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Lavrov, Rus medyasına açıklamasında, “Stratejik istikrar diyalogunu sürdürme, önceki ABD idaresinin yıkıcı eylemlerini düzeltme ihtiyacı ortada. Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) konusunda anlaşmaya varıldı” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğünü kaydeden Lavrov, “Bence normal bir sohbetti. Çok sorunumuz olduğunu ikimiz de kabul ettik. Bu sorunların büyük kısmında muhtemelen hiçbir zaman anlaşmaya varmayız” dedi.

ABD medyasının, Joe Biden’in iktidara gelmesiyle Moskova’nın hemen START-3’ü uzatmayı kabul ettiği yönündeki görüşünü reddeden Rus bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük sırları açıklamayacağım. Şunu söyleyeceğim, ABD Başkanı Biden’in sağduyuya sahip olmasını umuyorduk. Bu nedenle onun yemin törenine birkaç hafta kala, START-3’ün uzatılması anlaşmasına varmak için kanunlarımız uyarınca gerekli olan her şeyi yaptık”.

Biden’in daha önce START-3’ün öncelikleri arasında olduğunu söylemesine rağmen, “bunun yüzde 100 garanti olmadığını” söyleyen Lavrov, “Başka bir deyişle, zaman sıkıntısı yaşamamak için iyimser senaryoya hazırlandık. Ama bazen anlaşmayı uzatma konusundaki çizgimiz saptırılarak gösteriliyor, güya Biden teklif etmiş de Putin öyle kabul etmiş. Kimin daha büyük olduğu, Rusya’nın veya başka bir ülkenin ABD’ye uymaya çalışıp çalışmadığı konusunda entrika görmeye çalışan herkese şunu söyleyeceğim, kimin galip ilan edileceği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kesinlikle umurunda değil. Eğer silahsızlandırma veya başka alanda bizim ve tüm dünya için doğru, yararlı, önemli bir anlaşmaya varabilirsek ne âlâ” ifadesini kullandı.