Rusya’da evli çiftlere öneri: Farklı dairelerde uyuyun

Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Jirinovskiy, Sevgililer Günü öncesinde evli çiftlere, birbirilerini daha çok özlemeleri için farklı yatak ve odalarda, hatta farklı dairelerde uyumaları önerisinde bulundu.

Rusya Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy, Sevgililer Günü arifesinde evli çiftlere, birbirilerini daha çok özlemeleri için farklı yatak ve odalarda, hatta farklı dairelerde uyumaları önerisinde bulundu.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde gençlerle bir araya gelen politikacı, "Evli çiftler genelde nasıl uyur? Aynı yatakta yatıp kalkarlar, bütün gece birbirilerinin uyumasına engel olurlar ve sonuçta uykularını alamazlar. Farklı yataklarda uyumak gerekir. Ayrıca yatakların farklı odalarda olması gerekir. Peki, bu kesin çözüm mü? Hayır, ayrıca ayrı bir daire daha gerekli" diye konuştu.

"Aynı merdiven boşluğunda farklı dairelere sahipseniz, her defasında randevudaymış gibi buluşuyorsunuz, birbirinizi özlediğiniz için birlikte olmayı arzuluyorsunuz, tüm bunların yakınlaşmayla sonuçlanması şart değil, belki de sadece birlikte çay içersiniz. İnsanların hepsi iyi, hepsi harika, fakat bir parça yorgunluk var."

Eşlerin aynı daireyi paylaştıkları zaman sürekli olarak birbirilerini gördükleri için bu durumdan bıktıklarını söyleyen Jirinovskiy, sözlerini şöyle sürdürdü: