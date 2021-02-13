Lavrov ile Kerry, Paris İklim Anlaşması'nı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un ABD Başkanı'nın İklim İşleri Özel Temsilcisi Kerry ile yaptığı telefon görüşmesinde Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmasının ele alındığını, Lavrov’un ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na dönmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov’un ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Değişikliği Özel Temsilcisi olarak atadığı John Kerry ile yaptığı telefon görüşmesinde Rus bakanın ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na dönmesini memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Açıklamada, "Lavrov, yeni ABD yönetiminin uzun vadeli iklim çözümü için güvenilir uluslararası yasal zemin sağlayan bu çok taraflı anlaşmaya geri dönme niyetini memnuniyetle karşıladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Lavrov ve Kerry’nin iklim gündemiyle ilgili çift taraflı temaslar kurma konusunda da anlaşma sağladıkları kaydedildi.

‘Arktik Konseyi’nde iş birliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı’

Lavrov ile Kerry’nin, Arktik Konseyi’ndeki başkanlığın bu yıl Rusya tarafına devredileceğini dikkate alarak konsey çerçevesinde ikili etkileşimi geliştirme konusunda anlaşmaya vardığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2021-2023 yıllarında Rusya Federasyonu'nun Arktik Konseyi’ndeki başkanlığını dikkate alan muhataplar, Kuzey Kutbu gündemindeki iklim konularının önemine işaret ederek bu formatta da etkileşimi geliştirme konusunda anlaşmaya vardı.”