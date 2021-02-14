Kırım’da otoyolda 30’dan fazla otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

Rusya İçişleri Bakanlığı Kırım İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Simferopol yakınlarında 32 otomobilin karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Daha önce Kırım meteoroloji merkezinden Sputnik’e yapılan açıklamada, yarımadanın merkezini etkisine alan yoğun kar yağışının meydana geldiği, en yüksek kar örtüsünün Simferopol ve Bahçesaray bölgelerinde oluştuğu bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı Kırım İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamada, kazanın Gvardeyskoe kasabasına dönüş olan bölgede meydana geldiği, toplam 32 otomobilin karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kırım Trafik Müfettişliği, sürücülere güvenli hız sınırına uymaları çağrısında bulundu.