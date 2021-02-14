Putin, genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi: Rusya'nın başarıları rakiplerini giderek daha fazla tahrik ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medya sektörünün genel yayın yönetmenleriyle buluştuğu toplantıda Rusya'nın elde ettiği başarıların rakiplerini giderek daha fazla tahrik ettiğini söyledi.

Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan toplantıda konuşan Putin, protesto gösterilerinden koronavirüs salgınıyla mücadeleye kadar birçok konuyu değerlendirdi.

Putin, Rusya'nın rakiplerinin halkın biriken öfke ve hoşnutsuzluk durumundan yararlandığını ve Rus aktivist Aleksey Navalnıy'ı çıkarları için kullandığını belirtti.

Rus lider, Rusya'nın rakiplerinin hırslı ve iktidara susamış insanları uzun süredir kendi çıkarları için kullandığını, şu anda olup bitenlerin yeni bir şey olmadığını söyledi:

"Burada yeni bir şey görmüyoruz. Hırs çok, enerji çok, daha fazla para kazanma, iktidarı ele geçirme arzuları. Tüm bunlar en aktif şekilde kullanılıyor."

'Ne derseniz deyin, pandemi var, yaşam koşulları zorlaştı'

Rusya'da düzenlenen protesto gösterilerini değerlendiren Putin, rakip güçlerin halkın biriken öfke ve hoşnutsuzluk durumundan faydalanarak şu anda Navalnıy’ı kullandıklarını söyledi.

Putin, sadece Rusya’da değil, diğer ülkelerde de insanların yaşamının zorlaştığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Ne derseniz deyin, pandemi var, yaşam koşulları zorlaştı. Bunun suçlusu kim? Yönetim. Yönetime biçilen pay bu. Ve elbette ki Avrupa’da da, diğer ülkelerde de, ABD’de rakip güçler bunu kullanmaya çalışıyorlar. Bizde de kullanmaya çalışıyorlar ve kullandılar da. Elbette ki bahisler bunun üzerine yapılıyor.”

Ülkede birçok sorunun olduğunu ve iktidarın bunları çözmek için para 'akıtmak' yerine sabırlı olup ritmik bir şekilde çalışması gerektiğini belirten Putin, 'tek tük değil, sağduyu ve ekonomik uygunluğa dayanarak' hareket etmek gerektiğini vurguladı.

'Sonsuz bir genetik kodumuz var'

Rus lider, "Ekonominin ve sosyal alanın çeşitli sektörlerini ve içinde yaşadığımız yaşam alanlarını, büyük ve küçük şehirler de dahil olmak üzere geliştirmek için modern yöntemler sistemi geliştirmiş olmamız tesadüf değil. Kademeli olarak her şeyi yapacağız. Yapıyoruz. Anlıyorsunuz ki insanlar, yaşamlarını dün ya da on yıl önce olanlarla değil, yarın olmasını istedikleri şekilde değerlendiriyorlar. Bundan kaçış yok. İktidar bunu anlamalı ve elbette ki gelişme hızını artırmalı. Bunu ulusal projeler çerçevesinde yapacağız” diye konuştu.

Rusya’nın 1990’lı ve 2000’li yılların başarında geçirdiği zor dönemlere işaret eden Putin, ülkenin hala zirveye ulaşmadığını ve gelişmeye devam ettiğini dile getirdi, ülkenin ‘geleceğinin özünün vatanseverlik duygusu, vatan sevgisi’ olduğunun altını çizdi.

Rusların yeterince genç bir ulus olduğunu belirten Putin, "Basitçe söylemek gerekirse, kanların karışımına dayalı sonsuz bir genetik kodumuz var” vurgusunu yaptı.