Tataristan’ın başkenti Kazan’da izin alınan gösteri olaysız bitti

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da, gösteri için belediyeden izin muhalifler Kazan Kremli önünde toplanarak seçim yasası ile önceki haftalarda yaşanan gözaltıları protesto etti. Gösteri olaysız tamamlandı.

Tataristan Bakanlar Kabinesi’nin koronavirüsle mücadele kararnamesine uygun olarak, Kazan Kremli önündeki Binyıllık Meydanı’nda düzenlenen gösteriye 200 kişinin katılımına izin verildi.

Göstericiler, metal dedektörlerinden geçirilerek çitle çevrili alana girdi. Göstericilerden maske takmaları ve 1.5 metre sosyal mesafeye uymaları talep edildi. Yaklaşık 200 kişinin daha alan dışında kaldığı ifade edildi.

Yaklaşık 2 saat süren gösteri, bildirinin okunmasıyla sona erdi. Polis kimseyi gözaltına almadı.

Daha sonra sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, izinli gösteriye katılan bazı kişilerin Kazan’ın merkez caddelerinden birinde gözaltına alındığı iddia edildi. Polis henüz bu iddiayla ilgili yorum yapmadı.

Tataristan’ın başkenti Kazan’da izin alınan gösteri olaysız bittihttps://t.co/9a5IsWvv0G pic.twitter.com/wFY19tjgiK — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 14, 2021

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