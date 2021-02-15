Rusya: Suriye’de militanlar provokasyon hazırlığı içinde

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Sıtnik, bugünkü basın brifinginde, “Elimizdeki bilgiye göre, yasadışı silahlı oluşumların militanları, Suriye hükümet güçlerini İdlib gerili azaltma bölgesindeki yerleşimlere saldırmakla suçlamak için provokasyon hazırlığını yapıyor” ifadesini kullandı.
İdlib bölgesinin Fuaa yerleşimi yakınlarında, Hayat Tahrir eş-Şam militanlarının etkinliğinin tespit edildiğini söyleyen Sıtnik, olay yerine ayrıca profesyonel video çekimi ekipmanıyla birlikte Beyaz Miğferler aktivistlerinin geldiğini kaydetti.
Sıtnik, “Yasadışı silahlı oluşumların komutanlarını, silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve barışçıl çözüm yoluna girmeye çağırıyoruz” diye ekledi.
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