Rusya Başbakan Yardımcısı Novak’tan 2021 için petrol tahmini

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Aleksandr Novak, “2021’de ortalama petrol fiyatının yaklaşık 45 ila 60 dolar aralığında olacağını düşünüyorum” dedi.

Rus politikacı, petrol piyasasında son aylarda gözlemlenen düşük dalgalanmanın, piyasanın dengeli olduğu ve günümüz fiyatların piyasadaki durumu yansıttığı anlamına geldiğini söyledi.

‘Kuzey Akım-2’nin kullanılmaması söz konusu değil’

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesi tamamlandıktan sonra borunun kullanılmama riskini değerlendiren Novak, “Bu tür risklerin olduğunu düşünmüyorum, çünkü Avrupalı ortaklarımızın bu projede ilgisi var ve bu proje tamamen Avrupa mevzuatına uygun. Sadece Avrupa’ya kendi sıvılaştırılmış gazını arz etmek isteyen Amerikalı ortaklarla böyle bir rekabet mücadelesi var. Yani aslında onlar piyasaya uygun olmayan rekabet yöntemlerine başvuruyorlar” ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, “Mevzuat ve bu konunun hukuki boyutunu alırsak bu proje kesinlikle tamamen yasal, Avrupa mevzuatının tüm taleplerini karşılıyor. Bu yüzden de projede yer alan ülkeler, bu projenin hayata geçirilmesine ilgi duyuyor” diye konuştu.

“ABD tarafından gözlemlediğimiz ve bu projenin hayata geçirilmesini geciktiren yıkıcı yaklaşımlara rağmen bu projenin tamamlanacağından eminiz” diyen Novak, Kuzey Akım-2’nin ticari bir proje olduğunu ve içinde Rus enerji şirketi Gazprom’un yanı sıra, yabancı şirketlerin de yer aldığını anımsatarak, “Bu şirketlerin, projenin tamamlanmasına olan ilgisi ve bu tür çalışmaların meşruiyeti borunun kullanılmama riskini ortadan kaldırıyor” diye ekledi.