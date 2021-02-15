Rusya ve DSÖ, gelecekteki pandemilere hazırlık yapmak için işbirliği merkezi kuruyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) gelecekteki pandemilere hazırlık amacıyla DSÖ İşbirliği Merkezi kuracağı belirtildi.

Rus devlet kurumundan yapılan açıklamada "Rospotrebnadzor ile DSÖ, Rusya Vebayla Mücadele Bilimsel Araştırma Enstitüsü 'Mikrop' bünyesinde pandemilere hazırlık yapılmasına ve ani müdahale ekiplerinin eğitilmesine yönelik DSÖ İşbirliği Merkezi kurma çalışmalarına başladı" dendi.

Açıklamaya göre Rospotrebnadzor, enfeksiyonlarla mücadele alanındaki deneyimine dayanarak mobil laboratuvarların kurulması ve işletilmesi konusunda destek sağlayacak ve ayrıca başta Doğu Avrupa ve Orta Asya'da olmak üzere acil epidemiyolojik durumlarla mücadele ve kurumsal ağ oluşturma alanlarında yabancı uzmanlar yetiştirilmesi için DSÖ'ye yardımcı olacak.