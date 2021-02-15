Rusya'dan ABD'ye çağrı: KOEP'e dönmeye hazır olduğunuza dair İran'a sinyal gönderin

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'a göre, Rusya, ABD’ye siyasi irade ortaya koyup İran nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP) dönmeye hazır olduklarına dair Tahran’a sinyal göndermeleri çağrısında bulunuyor. Moskova, İran'ı da sorumluluk göstermeye çağırıyor.

Gazetecilere konuşan Ryabkov, “ABD’yi siyasi irade ortaya koymaya, İran ve uluslararası toplumun diğer üyelerine KOEP’e dönmeye hazır olduklarına dair sinyal göndermeye çağırıyoruz” dedi.

Ryabkov, bunun için 45. ABD Başkanı Donald Trump döneminde ‘maksimum baskı politikasıyla’ alınan tüm yaptırım kararlarının iptal edilmeye başlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bu sayede durumun daha da karmaşıklaşmasının önüne geçileceğini belirten Ryabkov, “İranlı meslektaşlarımızı da sorumlu davranmaya ve itidalli olmaya çağırıyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin üye ülkelere yönelik yaptığı açıklamasında, İran’ın uranyum metali üretmeye başladığının doğrulandığı bildirilmişti.

Trump’ın göreve gelmesinin ardından ABD anlaşmadan tek taraflı çekilmişti

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

İran, bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından hükümetin itirazlarına rağmen 1 Aralık 2020'de Mecliste onaylanan nükleer yasa kapsamında, 5 Ocak'ta uranyumu yüzde 20 zenginleştirdiğini, 13 Ocak'ta nükleer silah üretiminde de kullanılan uranyum metali üretimi için çalışmalara başladığını duyurmuştu.

Nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmesinden ve uranyum metali üretmesinden ‘derin endişe’ duyduklarını bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, İran’ın müzakere masasına dönmesi için yaptırımları kaldırmayacağını açıklamasının ardından Tahran'dan gelen bu gelişme, anlaşmaya üye diğer ülkelerin, ABD'yi anlaşmaya geri dönmeye ikna etme çabalarını daha da çetrefilli hale getirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, ABD ile yaşanan "nükleer anlaşmaya dönüş için ilk adımı kimin atacağı" tartışmasıyla ilgili, "Anlaşmadan ayrılan taraf biz olmadık ki ilk adımı atalım" demişti.