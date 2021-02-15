Rusya'da 24 saat içinde 14 bin 207 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da gün içinde vaka sayısı 14 bin 207 artarak 4 milyon 86 bin 90’a çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısında ise 394 artış oldu.

Rusya’daki Koronavirüsle Mücadele Merkezi verilerine göre, son 24 saat içinde ülkenin 85 bölgesinde 14 bin 207 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 4 milyon 86 bin 90'a çıktı.

Rusya genelinde son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybederken pandemi boyunca Kovid-19’dan dolayı meydana gelen can kaybı sayısı 80 bin 520 oldu.

Ülkede son bir gün içinde en çok vaka ve can kaybı sayısının görüldüğü şehir ise başkent Moskova. Kentte gün içinde 1818 vaka kaydedildi, 56 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 13 bin 935 kişi, toplamda ise 3 milyon 607 bin 36 kişi sağlığına kavuştu.

Rusya'da koronavirüse karşı 18 Ocak'ta başlayan kitlesel aşılama devam ediyor. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumuna (Rospotrebnadzor) göre , pandeminin başlangıcından bu yana Rusya'da koronavirüs tespiti için 107.1 milyondan fazla test yapıldı ve 622 bin 191 şüpheli taşıyıcı tıbbi gözetim altında tutuluyor.