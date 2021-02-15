Kremlin'den Rusya lideri Putin'i Clubhouse'ta sohbete davet eden Elon Musk'a yanıt

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın Rusya lideri Vladimir Putin'i gittikçe popülerleşen sosyal ağ uygulaması Clubhouse'ta sohbete davet etmesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun ilgi çekici olduğunu ancak davetin içeriğini anlamaları gerektiğini söyledi.

Günlük basın toplantısında gazetecilerle sohbet eden Peskov'a Elon Musk'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı Clubhouse daveti soruldu.

Musk'ın davetinin çok ilgi çekici olduğunu söyleyen Peskov, "Öncelikle davetin içeriğini, ne teklif edildiğini öğrenmek istiyoruz. Bu nedenle başlangıçta her şeyi inceleyeceğiz, daha sonra yanıt vereceğiz" dedi.

Peskov, Putin'in sosyal ağları doğrudan kullanmadığının da altını çizdi.