Peskov: 14 Şubat eylemlerinde gözaltılar olmadı, zira yasa ihlal edilmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus aktivist Aleksey Navalnıy'a destek amacıyla dün düzenlenen 'Sevgi korkudan daha güçlü' adlı fenerli eylemin sakin bir ortamda, yasa ihlali yapılmadan geçtiğini ve bu nedenle gözaltılar olmadığını söyledi. Peskov, Putin'in oy oranının suçlamalara değil, gerçek eylemlere dayandığını da vurguladı.

Peskov, günlük basın toplantısı sırasında yöneltilen, Kremlin'in güvenlik güçlerinin eyleme katılanları gözaltına almamasına nasıl baktığıyla ilgili soru karşısında "Önlemler, yasayı ihlal edenlere karşı alınır. Dün her şey sakindi. Hiç kimse trafiği engellemedi, fiili toplanmalar yoktu, dolayısıyla yasa ihlal edilmedi. Kolluk kuvvetlerinin etkinliğine geleneksel olarak çok değer veriyoruz" dedi.

'Navalnıy'ın hazırladığı filmin içeriğinin yalan olduğu anlaşıldı'

Peskov'a Navalnıy'ın hazırladığı 'Putin'in Sarayı' adlı filmin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in oy oranını neden etkilemediği de soruldu.

Gelencik'teki binanın Putin'e ait olduğuna dair iddianın saçmalık ve yalan olduğunun anlaşıldığını kaydeden Peskov, halkın ezici çoğunluğunun bunun farkında olduğunu belirtti.

'Putin'e güven gerçek eylemlere dayanıyor'

Kremlin Sözcüsü, Putin'in oy oranının ve Rus lidere güvenin bu tür suçlamalara değil, gerçek eylemlere dayandığını vurguladı.

Filmin izlenme sayısının yüksek olmasına rağmen anlatılanların yalan olduğunun altını çizen Peskov, daha sonra binanın sahibinin bulunduğunu ve tesisin ticari amaçlı olarak kullanma planlarının ortaya çıktığını anımsattı.

Navalnıy'ın Almanya'dan Rusya'ya dönmeden hemen önce hazırladığı belirtilen 'Putin'in Sarayı' adlı filmde Rus liderin Karadeniz kıyısındaki Gelencik'te 100 milyar rubleye (1.3 milyar dolar) saray yaptırdığı öne sürülmüştü. Rusya devlet televizyonu Rossiya 1, Navalnıy'ın Putin'e ait olduğunu iddia ettiği Gelencik'teki sarayla ilgili filmin ABD'nin desteğiyle Alman film stüdyosu Black Forest'ta çekildiğini belirtmişti.

Lavrov, Alman istihbaratının yardımına dikkat çekmişti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Navalnıy'a filmin çekimi için Putin'le ilgili arşivlere erişim izni ve Dresden'deki eski Sovyet istihbaratı rezidansına giriş izni verdiğini belirterek "Bu binayı girmek ve dahası bazı arşiv belgelerine erişim elde etmek Alman hükümetiyle, özellikle de Alman istihbaratıyla işbirliği yapılmadan imkansız" demişti.

Otel olacağı açıklanmıştı

Rus iş insanı Arkadiy Rotenberg, binanın kendisine ait olduğunu ve otel olarak hizmet vereceğini açıklamıştı.