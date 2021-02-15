Rus Büyükelçilik: Rusya ve İran orduları Hint Okyanusu’nda ortak tatbikata başladı

Daha önce başlatılacağı İran tarafından da açıklanan tatbikatın bugün başladığı bildirildi. Rus basınına verdiği demeçte Tahran Büyükelçiliği Ataşesi Suslov, “Tatbikat bugün başladı. Bunu doğruluyoruz” dedi.

Iran, Russia set to stage joint naval drill in Indian Ocean on Tuesday: Admiralhttps://t.co/t8D9JMCXD3 — Press TV (@PressTV) February 15, 2021

​İran ordusuna bağlı basın servisi, tatbikatın 16 Şubat'ta başlayacağını bildirmişti.

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, İran ve Rusya'nın deniz tatbikatının, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde güvenliğin sağlanmasını hedeflediğini ifade etmişti.