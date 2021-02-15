Kremlin: Putin, ‘Donbass’ı bırakmayacağız’ ifadesiyle sosyal desteği kastetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Her ne olursa olsun Donbass’ı bırakmayacağız' ifadesini, öncelikle bu bölgede yaşayan Ruslara yardım sağlama anlamında kullandığını belirtti.

Peskov, basın mensuplarının dün Putin’in Rus medya sektörünün genel yayın yönetmenleriyle toplantıda sarf ettiği ‘Her ne olursa olsun Donbass’ı bırakmayacağız’ ifadesiyle ilgili soruya şu açıklamada bulundu:

“Muhtemelen Putin’in cevabının tama dikkatinizi çekmiştir. ‘Ne olursa olsun Donbass’ı bırakmayacağız’ sözlerinin yanında, Devlet Başkanı’nın, her adımın bir sonucu olduğu ve bu sonuçları önceden tahmin etmeyi başarmak gerektiği yönündeki sözlerine de dikkat etmişsinizdir. 'Donbass’ı bırakmayacağız' ifadesine gelince, mesele şu ki, orada çok sayıda Rus, Rusça konuşan insanlar yaşıyor. Maalesef bu insanlar, devletleri Ukrayna tarafından sosyal garantilerden mahrum bırakıldı. Bu insanlar, tüm devlet hizmetlerinden mahrum bırakıldı. Bölgeye bir biri ardından insani yardım konvoylarını gönderen tek ülke Rusya. Rusya bunu yapmaya devam edecek, çünkü eğer Rusya haricinde yapacak kimse yok. Devlet Başkanı Putin bunu kastetti”.

Rusya lideri Putin, Rus medya sektörünün genel yayın yönetmenleriyle buluştuğu toplantıda, Donbass’ın akıbeti ile ilgili karar verilirken öncelikle sonuçların düşünülmesi gerektiğinin altını çizerek, “Her ne olursa olsun Donbass’ı bırakmayacağız” ifadesini kullanmıştı.