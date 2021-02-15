Kremlin: Putin ve Suudi Veliaht Prensi Rus Kovid-19 aşılarını krallıkta kullanmanın imkanlarını ele aldı

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın yaptıkları telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadeleyi ve bu kapsamda krallıkta Rus Kovid-19 aşılarını kullanmanın imkanlarını ele aldıklarını duyurdu.

Kremlin’in görüşmeye ilişkin açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleyi ve bu kapsamda krallıkta Rus Kovid-19 aşılarının kullanmanın imkanlarını ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “Şubat ayında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 95. yıldönümü bağlamında da dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki Rus-Suudi ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı. Ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine duyulan karşılıklı ilgi ifade edildi. Suudi Arabistan'da Rus aşılarını kullanmanın imkanları da dahil olmak üzere koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadele konusu değerlendirildi” denildi.

Görüşmenin Suudi tarafının girişimiyle yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bölgesel meselelere de değinildi, özellikle de Suriye ve Basra Körfezi bölgesindeki durum ele alındı. Çeşitli düzeylerdeki temasların yapılması konusunda anlaşmaya varıldı” ifadelerine yer verildi.