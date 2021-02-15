Kalaşnikov, piyade tüfeği AK-19’u ilk kez yurt dışında tanıtacak

Kalaşnikov Basın Dairesinden yapılan açıklamada, 5.56 milimetrelik piyade tüfeği AK-19’u ilk kez yurt dışında görücüye çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, “AK-19’un dünya prömiyeri 21-25 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek olan Ortadoğu’nun en büyük silah fuarı IDEX 2021'de gerçekleşecek” ifadelerine yer verildi.

AK-19’un standart mühimmat olarak 5.56x45 mm'lik mermileri kullanan Ortadoğu ülkelerinden bir dizi müşterinin ilgisini çektiği vurgulanan açıklamada, “AK-19, sıcak nemli iklim koşullarında ve tozlu ortamda gün boyunca kullanım verimliliği, çalışma güvenilirliği ve iddiasız bakım gibi avantajları sağlayacak” denildi.

Kalaşnikov Genel Müdürü Dmitriy Tarasov’un sözlerine yer verilen açıklamada, “AK-19, NATO’daki silahlar için benimsenen ve dünyada yaygın olarak kullanılan 5.56x45 mm'lik mermiler kullanır. Böylece en yeni makineli tüfeğimiz tamamen dış pazara odaklanmış durumda. AK-19'u en büyük uluslararası silah fuarı IDEX'te tanıtarak, ilk siparişleri şimdiden gelen yabancı müşterilerden büyük ilgi göreceğimize eminiz” ifadeleri kullanıldı.

AK-19 Rusya’da ise ilk kez Army-2020 Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu’nda görücüye çıkmıştı.