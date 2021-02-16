Lavrov: Gösterilerde görülen AB diplomatları, Rusya'nın iç işlerine karıştıklarını biliyorlardı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, St. Petersburg'da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak, Rusya'da düzenlenen protestolara katılan Avrupa Birliği (AB) diplomatlarının bunun Viyana Sözleşmesi'ne aykırı düştüğünün farkında olduklarını ifade etti.

Lavrov, açıklamasında "Moskova, St. Petersburg ve Rusya'nın diğer kentlerinde düzenlenen, AB devletlerinden bazı diplomatların da yer aldığı yasadışı eylemlere gelince, Avrupa Birliği'ne bu konudaki her şeyi defalarca açıkladık. Diplomatik İlişkiler ile ilgili Viyana Sözleşmesi, Avrupa Birliği ülkeleri ile ikili konsolosluk sözleşmelerimiz, diplomatların ayrıcalıklara ve dokunulmazlıklara sahip olduğunu varsaymakta. Geldikleri ülkenin içişlerine karıştıkları durumlar hariç. Oysa Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu yorumlarında, diplomatik dokunulmazlığa aykırı bir şekilde iç işlere karışmanın en çarpıcı örneğinin, ev sahibi ülkede düzenlenen toplu eylemlere katılmak olduğunu açıkladı" diye konuştu.

Organizatörlerin dahi izinsiz gösterilere yönelik eylemlerin gayrimeşru olduğunu açıkladıklarına dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi:

"Bu eylemlerin organizatörleri bilgisayar ekranlarından, televizyonlardan açık bir şekilde, ‘bu tür eylemler için izin istememiz gerektiğini biliyoruz, fakat özellikle izin istemeyeceğiz, sadece sokağa çıkın’ dedikleri halde ve üstelik Moskova Belediye Başkanlığı'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle bu tür halka açık etkinliklerin yasaklanmasıyla ilgili mevcut kararnamesi yürürlükteyken diplomatlar sokağa çıkıyorsa, bu kişilerin Viyana Sözleşmesi ile ilgili işlevlerini yerine getirmeyip Rusya’nın iç işlerine karıştıklarını çok iyi bildiklerini düşünüyorum. AB ülkelerinin çoğunun diplomatları, muhalefetin istediği gibi sokaklarda yürümeye çıkmadı. Demek ki bunun ne anlama geldiğini biliyorlardı."

'Navalnıy'ın durumunun Finlandiya ile ilişkileri olumsuz etkilediğini düşünmüyoruz'

Lavrov, Moskova'nın blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın etrafında gelişen durumun Rusya-Finlandiya ilişkilerine olumsuz bir etkisini görmediğini kaydetti.

Rus bakan, "Navalnıy ile ilgili durumun tamamının Finlandiya ile ilişkilerimizi nasıl etkilediği sorusuna gelince, herhangi bir etki varsa da yakın ikili iş birliğimiz, kuzeydeki bölgesel kuruluşlar çerçevesindeki iş birliği üzerinde herhangi bir olumsuz etki hissetmediğimizi söyleyebilirim" dedi.

Fin tarafının, daha önce AB'deki meslektaşları gibi Navalnıy ile ilgili durum hakkında ‘Avrupa Birliği'nde düzenlenen ve yazılan’ ve o toplulukta fikir birliğine konu olan aynı değerlendirmeleri Moskova'ya getirdiğini hatırlatan Lavrov, "Bunları oldukça düzenli bir şekilde ve kelimesi kelimesine duyuyoruz. Peki, Avrupa Birliği denen bu kuruluşta böyle bir karar varsa, bunu bir mevcudiyet olarak kabul ediyoruz. Bu nedenle, bu sorunlu konuların okunmasına yanıt olarak, bir yanıt veriyoruz ve en önemlisi Avrupa Birliği'nin, genelde bize sebepli sebepsiz yöneltilen suçlamalara değil, gerçeklere dayalı belirli tartışmalardan tutarlı, özenli ve kurnazca uzaklaştığını gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu tür değerlendirmelerin ‘büyük ölçüde gerçek hayatın konuları değil, sadece jeopolitik meseleler olduklarını’ ifade eden Lavrov, söz konusu meselelerin Rusya ile AB arasındaki ticareti, karşılıklı yatırımları, kültürel etkinlikleri, ayrıca bilim, eğitim ve turizm alanındaki etkileşimi hiçbir şekilde etkilemediğini vurguladı.