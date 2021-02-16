‘Yabancı öğrenciler Rusya’da ücretsiz eğitim alabilecek’

Öğrenci seçimi birkaç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, öğrenci adayları “Yabancılar için Rusya Federasyonu’nda eğitim” devlet enformasyon sisteminin https://education-in-russia.com sitesindeki anketi dolduruyor.

Ankette, genel bilginin yanında, adaylara kişisel başarılarını (kazandıkları yarışmalar, bilim olimpiyatları veya spor müsabakaları) anlatmaları ve “Neden Rusya’da okumak istiyorum” konulu kısa makale yazmaları teklif ediliyor.

'İyi derecede Rusça bilmek şartlar arasında değil'

Öğrenci adayları, lisans, yüksek lisans veya lisansüstü olmak üzere 3 eğitim programından birini seçme fırsatına sahip. İyi derecede Rusça bilmek şartlar arasında değil. Öğrenciler, kendini daha emin hissedebilmeleri için hazırlık bölümüne girme ve dil bilgisini geliştirme opsiyonu sunuluyor. Öğrenciler ayrıca İngilizce eğitim programını da seçebilir. Listede filoloji, hukuk, fizik-teknik, tıp, havacılık gibi çok farklı bölümler yer alıyor.

Türk öğrencileri anketleri, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) Türkiye Temsilciliği çalışanları tarafından inceleniyor. İnternet sitesi üzerinden başvuru kabulü 20 Şubat 2021’e kadar sürecek. Anket inceleme sonucu, ikinci aşamaya yükselen aday listesi oluşturuluyor. İkinci aşama mülakattan oluşuyor. 2020’de, mülakatlara yaklaşık 400 kişi davet edilmiş, görüşmeler birkaç gün sürmüştü. Mülakata genelde Rossotrudniçestvo Temsilciliği, Rusya Büyükelçiliği, Rusya ve Türkiye eğitim bakanlıkları temsilcilerinden oluşan bir komisyon katılıyor. Mülakatta başarılı olan öğrencilerin adları, seçtikleri üniversitelere gönderiliyor. Üçüncü aşamada, üniversitenin adayın başvurusuna onay vermesi ve yerini ayırtması gerekiyor.

Rossotrudniçestvo Türkiye Temsilciliği, sürçe boyunca adaylara eşlik ediyor ve anketlerin doldurulmasının yanı sıra diğer sorunların çözümünde mümkün olan tüm yardımı sağlıyor.

Temsilcilik Başkanı Aleksandr Sotniçenko, Türk öğrencilerin Rus eğitiminin tüm avantajlarından yararlanmak gibi eşsiz fırsata sahip olduğunu söyledi ve herkesin kota yarışına girmesi çağrısında bulundu. Rus üniversitelerden mezun olan Türk vatandaşların genelde Türkiye’de uzmanlık alanlarında iyi iş bulduğunu dile getiren Sotniçenko, onlar için bir tek Rusça bilgisinin bile kariyerlerinde yadsınamaz avantaj olduğunu kaydetti.