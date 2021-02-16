Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: AB'yi küçük düşüren şey, Ukrayna krizindeki çaresizliği

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB'yi gerçekten küçük düşüren şeyin Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Moskova ziyareti değil, 2014 Ukrayna krizindeki çaresizliği olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile St. Petersburg’daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Moskova ziyaretinden sonra bazı Avrupalı politikacılar tarafından 'küçük düşürülmekle' suçlanmasını değerlendirdi.

Lavrov, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da darbe meydana geldiğinde, Avrupa Birliği aslında, hemen darbe arifesinde hükümet ve muhalefet arasında varılan ve Almanya, Fransa ve Polonya’nın da altına imza attığı anlaşmaya yönelik çaresizliğini sergilemiş oldu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna muhalefetinin, 'bu imzalara ve AB'nin bu anlaşmanın yerine getirilmesi gerektiği görüşüne tükürdüğünü' söyleyen Lavrov, "Tam da o anda AB gerçekten küçük düşürülmüş oldu" dedi.