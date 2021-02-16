Rusya'nın Progress MS-16 robotik uzay aracı başarıyla fırlatıldı

Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos), Progress MS-16 kargo kapsülünün Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 420 litre içme suyu, gıda ve 600 kilogram yakıtın olduğu kapsülün UUİ'ye 17 Şubat'ta ulaşmasının planlandığı bildirildi.

Uzay aracı, Ağustos 2020'de basınç düşüşüne neden olan ve geçici olarak iyileştirilen modüldeki küçük bir çatlağı kapatmak için gerekli bir tamir kitini de UUİ'ye ulaştıracak.

Kargo teslimatı, Roscosmos'un son zamanlarda UUİ'ye hem insanlı hem de insansız uçuşlar için kullandığı dört saatlik bir yolculuğun aksine, eski ve iki gün süren 34 yörüngelik yolculuk ile gerçekleştirilecek.

Kapsülün fırlatılma anı, Roscosmos'un internet sitesinden canlı yayınlandı.

Halihazırda Rusya, ABD ve Japonya'dan astronotların bulunduğu UUİ'yi NASA, Roscosmos, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortak işletiyor.