Peskov: Putin-Biden görüşmesi için şu anda bir emare yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bir araya gelmesi konusunda şu anda bir emare olmadığını belirtti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Erkki Tuomioja'nın, Helsinki'nin Putin ve Biden arasında gerçekleşecek görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğu açıklamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, şu anda iki liderin görüşmesine yönelik bir emare bulunmadığını kaydetti.

Silahsızlanma konusundaki görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Peskov, "Birkaç yıl boyunca çok gergin görüşmeler olacak ancak uzmanlar düzeyinde olacak bunlar da. En üst düzeydeki temaslar şu anda gündemde değil" dedi.

Putin ve eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında Helsinki'de bir görüşme gerçekleştirmişti. Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) uzatılmasıyla ilgili Rus-ABD müzakereleri de bu kentte yapılmıştı.

'Putin şu anda yurt dışı ziyaretlerine başlamayı planlamıyor'

Peskov, çok sayıda davet gelmesine rağmen Vladimir Putin'in yurtdışı ziyaretlerine başlamayı henüz planlamadığını, Rus liderin yurtdışı ziyaretlerinin Rusya ve muhatap ülkelerdeki pandemi koşullarına bağlı olduğunu kaydetti.

Rus liderin pandemi nedeniyle çalışmalarının çok büyük bölümünü ofisinde yürüttüğüne dikkat çeken Peskov, Putin'in birkaç ay içinde ofis dışı çalışmalara yeniden başlayabileceğini ancak kesin tarih söylemenin şu aşamada zor olduğunu ekledi.

'Whelan'ın Ruslarla olası takası hakkında bilgim yok'

Peskov'a Rusya'da casusluktan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD'li eski denizci Paul Whelan'ın ABD'de tutuklu Ruslarla takas edilip edilmeyeceği soruldu.

Peskov, bu konuda herhangi bir bilgi sahibi olmadığı ve hiçbir şey söyleyemeyeceği yanıtını verdi.

Haziran ayında açıklama yapan Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, ABD'de tutuklu bulunan Rus vatandaşları Viktor But ve Konstantin Yaroşenko'nun Paul Whelan ile takas edilebileceği yönündeki haber hakkında "Yaroşenko ve But'un geri dönmesi konusu görüşülüyor. Konu gizlilik altında tutuluyor. Görüşmeler henüz tamamlanmadı" demişti.

Ryabkov: Moskova ve Washington, ABD'li Whelan'ın olası takasını görüşmüyor

Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Whelan'ın ABD'de tutuklu Ruslarla olası takasını müzakere etmediğini söyledi.

Whelan'ın avukatı Vladimir Jerebenkov, müvekkilinin bir Rus yazılımcıyla takas edilebileceğini söylemiş ancak yazılımcının adını belirtmemişti.

Sputnik'e verdiği demeçte Jerebenkov'un açıklamasını değerlendiren Ryabkov, "Bu tür açıklamaların neden dolayı ve neye dayanılarak yapıldığı konusunda fikir yürütmeyeceğim. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bir temsilcisi olarak, daha önce kamuoyunda birçok kez konuştuğumuz ve temaslar sırasında ABD'li yetkililere birçok kez mesaj verdiğimiz konuyu tüm sorumluluk bilinciyle bir kez daha doğrulamak isterim; Paul Whelan'ın ABD'deki Rusya vatandaşlarından herhangi biriyle takası gündemde değil" ifadelerini kullandı.

Whelan'ın Rusya'da çok ciddi bir kanun maddesinden hüküm giydiğini ve cezasını çekmeye devam ettiğini vurgulayan Ryabkov, "ABD'li temsilciler, Whelan'ın içinde bulunduğu süreci gayet iyi biliyor, akrabaları da bu konuda bilgi sahibi. Bu, bir takas konusu olamaz" dedi.

Ryabkov, Rus tarafının başka takas seçeneklerini değerlendirmeye hazır olduğunu ekledi.