Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı ekim ortasından bu yana ilk kez 14 binin altında

Rusya’da son 24 saat içinde 13 bin 233 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi. Bu sayı dünkü vaka sayısından yüzde 6.58 daha az, ayrıca ekim ortasından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 14 binin altına indi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da gün içinde 13 bin 233 yeni vaka kaydedildi ve pandeminin başlangıcından bu yana tespit edilen vaka sayısı 4 milyon 99 bin 323'e yükseldi.

Ülkede son 24 saat içinde 459 kişi hayatını kaybetti, böylelikle pandemi boyunca ülkede kaydedilen can kaybı sayısı 80 bin 979’a çıktı. Son bir gün içinde 17 bin 627 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 3 milyon 624 bin 663 kişiye yükseldi.

Başkent Moskova, günlük can kaybı (60) ve vaka sayısının (1409) en çok görüldüğü şehir oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün Kovid-19’a yakalananların virüse karşı aşılanmasını önermiş, özellikle de semptomsuz hastalık geçiren kişilere bu yönde tavsiyede bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus aşılarının virüsün yeni mutasyonlarına karşı etkinliğinin incelenmesi talimatını vermişti. Ülkede kitlesel aşılama 18 Ocak'tan beri devam ediyor.