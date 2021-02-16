Kırım'da ilk kez bir ABD vatandaşı Sputnik V aşısı oldu

Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı ile İletişim Bakanlığı, yarımadada ilk kez bir ABD vatandaşına Sputnik V aşısı vurulduğunu duyurdu.

İki bakanlığın yaptığı açıklamaya göre Kırım'da bir ABD vatandaşı koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında Sputnik V aşısı oldu ve bu kişi, yarımadada koronavirüse karşı Rus aşısı vurduran ilk ABD'li oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında "ABD vatandaşı Bruce Watts Beven, bugün Yevpatoria'daki bir çocuk hastanesi kliniğinde koronavirüse karşı aşılandı" dendi. İletişim Bakanlığı da, bunun Kırım'da bir ABD vatandaşına Rus aşısıyla yapılan ilk aşılaması olduğunu belirtti.

Kırım Parlamentosu Halk Diplomasisi ve Etnik İlişkiler Komitesi Başkanı Yuriy Hempel, daha önce yaptığı bir açıklamada, bölgeye gelmek ve Rus koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarından bir dizi talep aldıklarını açıklamıştı.