Kremlin’den Fransız istihbaratının siber saldırılarla ilgili raporuna yorum

Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı’nın siber saldırılar ile ilgili raporunu ve bu konuda Rusya’ya yöneltilen suçlamaları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın geçmişte de olduğu gibi şimdi de bu tür tezahürlerle hiçbir alakası olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına açıklamasında Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı’nın (ANSSI) 2017-2020 döneminde bir dizi Fransız şirketi hedef alan siber saldırılar ile ilgili raporunu ve bu konuda Rusya’ya yöneltilen suçlamaları değerlendirdi.

Peskov, “Rusya'nın kesinlikle siber suçların herhangi bir tezahürü ile hiçbir alakası olmadı, yok ve olamaz. Ve burada, bu bağlamda siber tehditlerle mücadele çerçevesinde uluslararası işbirliği gerekliliği olduğu sürekli olarak söyleyenin Rusya olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü, rapordaki suçlamaların doğrudan Rusya’ya değil, ‘Rusya ile alakası olabileceği söylenen’ bir hacker grubuna yöneltildiğini de sözlerine ekledi.

Daha önce ANSSI 2017-2020 döneminde bir dizi Fransız şirketi hedef alan siber saldırıların duyurulduğu bir rapor hazırladı. Raporda 'saldırının Sandworm grubunun saldırılarıyla benzerlik gösterdiği' belirtildi.

Bazı batılı ülkeler, Sandworm grubunu Rusya ile ilişkilendiriyor. Batı'da ‘Rus hackerlara’ yönelik suçlamalar belli aralıklarla gündeme getiriliyor. Rusya bu tür suçlamaları defalarca reddetti.