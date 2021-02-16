Rusya, İngiltere’ye uçuş yasağını uzattı

Rusya’nın, İngiltere’de tespit edilen yeni Kovid-19 türü nedeniyle bu ülkeye uçuşları durdurma kararının süresini 16 Mart’a kadar uzattığı belirtildi.

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, İngiltere ile uçuşları askıya alma kararının süresini uzatma kararı alındığı ifade edilirken, “Halk sağlığını korumak amacıyla kısıtlamanın süresi 16 Mart 2021 saat 23.59’a kadar uzatıldı” dendi.

Rusya, İngiltere’de tespit edilen Kovid-19’in yeni türü nedeniyle 22 Aralık 2020 tarihinde bu ülkeye uçuşları askıya almış, daha sonra iki kez bu kararı uzatmıştı.