Lavrov’dan ABD'nin ‘Sputnik V’ye şüpheyle yaklaşılmalı’ açıklamasına yanıt

Lavrov, Beyaz Saray temsilcilerinin ‘Rus Sputnik V aşısının Kremlin’in jeopolitik bir planı olduğu ve Rusya’ya bağımlı hale gelmemek için daha dikkatli olunması gerektiği’ şeklindeki ifadelerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Ne denilebilir ki. Ülkeler arasındaki normal dostane iletişimin karşılaştırılabileceği başka bir şey yoksa ve bu konuda söylenebilecek tek şey bu tür ifadeler ise, bu üzücü. Biz asla birilerine karşı başkalarıyla dost olmayı benimsemiyoruz. Her zaman, Rusya ile yabancı ortakları arasında karşılıklı bir eğilim varsa, ilişkilerimizi anlaştığımız şekilde geliştirme hakkına sahip olduğumuz gerçeğinden hareket ediyoruz”.

İlk tescilli Kovid-19 aşısı: Etkinliği yüzde 91.6

Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.

Sputnik V şu an Rusya’nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Sırp Cumhuriyeti, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ ve Saint Vincent ve Grenadinler’de tescillenmiş durumda.