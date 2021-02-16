Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Rus ve Türk heyetleri, İdlib'deki sorunları istişare etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Soçi'de düzenlenen Astana formatındaki görüşme çerçevesinde Rus ve Türk heyetlerin İdlib'le ilgili sorunları ele aldığını belirtti.

Bugün Rusya'nın Soçi kentinde salgının başlangıcından beri ilk kez düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu görüşmelerin ilk gün toplantıları yapıldı.

Görüşmeler kapsamında basın toplantısı düzenleyen Lavrentyev, Rus ve Türk heyetlerin İdlib'de duruma istikrar kazandırılmasıyla ilgili konuları istişare ettiğini söyledi.

Lavrentyev, "Çalışmalar sürüyor, durumun istikrara kavuşturulması, bölgede yuvalanan radikal gruplarla mücadele edilmesi için yapılması gerekenlere dair konuları ele alıyoruz" dedi.

'Sığınmacılara Sputnik V aşısı yapılmasını Kızılhaç'la görüşeceğiz'

Bu arada Lavrentyev, Suriyeli sığınmacılara Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V yapılması olasılığını Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle görüşmeyi planladıklarını belirtti.

Bu konunun uluslararası toplumun ele alması gereken bir konu olduğunu kaydeden Lavrentyev, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir çalışma yapmalı. Elbette biz, aşıları tedarik etmekten yanayız. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'yle bunu ele almayı planlıyoruz. Onaylanması halinde Sputnik V'yi de konuşacağız. Zira DSÖ henüz bu aşıyı tescil etmedi" ifadelerini kullandı.

Lavrentyev, Suriye'nin Sputnik V'yi tescil etmesinin ardından aşının ilk partisini bu ülkeye gönderebileceklerini ekledi.

Soçi'deki görüşmeler iki gün sürecek olup bugün ikili ve üçlü görüşmeler yapıldı, yarın ise genel oturumun düzenlenmesi planlanıyor.