Rusya'da bir havalimanı daha Türkiye'ye uçuşları yeniden başlattı

Pandemi nedeniyle askıya alınan Rusya-Türkiye uçuşları, Rusya'daki bir başka havalimanında daha yeniden başlatıldı.

Yekaterinburg'dan uluslararası hava taşımacılığına yeniden başlanmasının ardından Antalya'ya ilk kez sefer düzenlendi.

Royal Flight havayolu şirketi, bugünden itibaren Rusların popüler tatil şehri Antalya'ya uçmaya başlarken salı ve cuma günleri olmak haftada iki charter seferi gerçekleştirilecek.

Bugün tam kapasiteyle gerçekleştirilen Yekaterinburg-Antalya seferinde 192 yolcu Antalya'ya seyahat etti.

Mart 2020 sonlarında koronavirüsün yayılması nedeniyle sınırlarını tamamen kapatıp uluslararası uçuşları askıya alan Rusya'da yalnızca tahliye uçuşları ve istisnai uçuşlar gerçekleştirilmişti. Uçuş yasakları 1 Ağustos'tan itibaren kısmen kalkmaya başlarken Türkiye'ye 10 Ağustos'ta ilk sefer düzenlenmişti.