Ryabkov: Rus aşılarının ABD’de tescili için başvuruda bulunma olasılığını dışlamıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington’ın koronavirüsle birlikte mücadele etmeye hazır olmasını olumlu karşıladıklarını, Rus aşılarının ABD’de tescil edilmesi için başvuruda bulunma ihtimalini dışlamadıklarını ifade etti.

Sputnik’e konuşan Ryabkov, gelecekte Rus aşılarının ABD’de tescili için başvuruda bulunup bulunulmayacağı sorusunu yanıtladı.

Ryabkov, “Her şey ihtimal dahilinde, neden olmasın. Koronavirüs ortak bir sorun. Ortak çabalar ne kadar etkili olursa herkes için o kadar iyi olur” dedi.

‘Washington’da kötü yönde bir değişiklik olmazsa, işbirliğine hazırız’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında bu ay başında gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında taraflar pandemiye karşı ortak mücadeleyi desteklemişti. Görüşülen konulan arasında aşı geliştirilmesinde işbirliği de vardı.

“ABD tarafının bu konuyla ilgilenmeye hazır olmasını olumlu karşılıyoruz” diyen Ryabkov, bu anlamda mevcut ABD yönetimi sırasında kötü yönde hiçbir değişiklik olmazsa, işbirliğine hazır olacaklarını kaydetti.

Ryabkov, Rusya’da bakanlıklar ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) koronavirüsle uluslararası mücadele konusuna çok fazla yoğunlaşmış halde olduğunu ifade etti.