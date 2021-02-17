Putin: Rusya, egemenliğine karşı herhangi bir saldırıya izin vermeyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma’da eylülde yapılacak seçimlerde, dışarıdan müdahaleye ve ülkenin egemenliğine karşı herhangi bir saldırıya izin vermeyeceklerini söyledi.

Duma’da bu yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde parlamento grup başkanlarıyla video konferans yoluyla yapılan toplantıda Putin, Rusya’nın seçimlere dışarıdan herhangi bir müdahaleye ve egemenliğine karşı herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğini ifade etti.

Putin, “Halkın seçimini herhangi bir dış müdahaleden korumalıyız. Rusya’nın egemenliğine, halkımızın kendi topraklarında efendi olma hakkına karşı hiçbir saldırıya izin veremeyiz” dedi.

Seçimlerin açık, dürüst ve yüksek rekabete dayalı bir şekilde geçmesi gerektiğini belirten Putin, vekilleri seçim kampanyası sırasında birbirleriyle bağrışmak yerine yapıcı diyalog sürdürmeye, ülkenin kalkınmasına yönelik yaklaşımlarını göstermeye çağırdı.

‘Vekiller pandemi sırasında çalışma tempolarını artırdı’

Rusya Devlet Başkanı Putin, mevcut Duma üyelerinin beş yıldır çok yoğun ve profesyonel şekilde çalıştığını, pandemi sırasında vekillerin yavaşlamak yerine tempolarını artırdığını kaydetti.

‘Yabancı internet platformları ve IT şirketlerinin eylemleri Rusya için tehdit oluşturuyor’

Putin, yabancı internet platformları ve IT şirketlerinin faaliyetlerinin Rusya için ciddi bir tehdit oluşturduğunu, bunun örneğinin ABD’de görüldüğünü belirtti.

Putin, “Bu sadece bizim için bir tehdit değil, ABD’de neler olduğunu gördük. Dünyada şu anda böyle bir ayrım söz konusu. İdeolojik bir ayrım, bu kesinlikle belirgin bir durum. Sadece şunu tekrarlayabilirim. Kendi ülkelerinde böyle davranıyorlarsa, kendilerini ayrıcalıklı görüp başkalarına nasıl muamele edeceklerini anlıyorsunuz. Bu ciddi bir mesele. Bunları önceden düşünmemiz gerektiği aşikar” ifadelerini kullandı.

Putin’in IT şirketleriyle ilgili açıklaması, Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin’in bu şirketlerin ifade özgürlüklerini ihlal etmesine ilişkin açıklamalarının ardından geldi.