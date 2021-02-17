Moskova, Tahran ve Ankara’dan İsrail'e Suriye'deki saldırılarını durdurma çağrısı

Rusya'nın Soçi kentinde salgının başlangıcından beri ilk kez düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu görüşmelerin ardından garantör ülkelerin yaptığı ortak açıklamada, İran, Rusya ve Türkiye’nin İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınadığı belirtildi.

Rusya'nın Soçi kentinde salgının başlangıcından beri ilk kez düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu görüşmelerin ardından garantör ülkelerin yaptığı ortak açıklamada, İran, Rusya ve Türkiye’nin İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınadığı, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgedeki güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in genel toplantıda okuduğu ortak açıklamanın metninde, “Rusya, Türkiye ve İran, İsrail’in Suriye’de devam eden, uluslararası hukuku ve uluslararası beşeri hukuku ihlal eden, Suriye ve komşu ülkelerin egemenliğini baltalayan, ayrıca bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit eden askeri saldırılarını kınadı ve sona erdirilmesi çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.

Tarafların IŞİD, el-Nusra ve diğer terörist grupların nihai olarak ortadan kaldırılması için etkileşime devam etme konusunda anlaştıklarına dikkat çekilen açıklamada üç garantör ülkenin ayrıca İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki durumu görüştüğü, ‘İdlib ile ilgili mevcut tüm anlaşmaları eksiksiz uygulayarak ‘sahada’ barışı koruma ihtiyacını vurguladığı’ kaydedildi.

“Taraflar, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi ve ötesinde sivilleri tehdit eden, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak tanınan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve buna bağlı diğer terörist grupların artan varlığı ve terör faaliyetlerine ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi” ifadelerinin kullanıldığı belge, şöyle devam etti:

“Garantör ülkeler, tutukluların/rehinelerin serbest bırakılması, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıp kişilerin aranması ile ilgili çalışma grubu çerçevesinde işbirliğini geliştirme ve genişletme konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit etti.”