Elektrik hatlarındaki arızaları saptayabilen Rus İHA'ları bu yıl içinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Yunanistan’a geliyor

İnsansız hava araçları (İHA) geliştiren ‘Geleceğin Laboratuvarı’ Direktörü Aleksandr Lemeh, yüksek voltaj elektrik iletim hatlarının durumunu izlemek için geliştirilen Kanatohod aracının bu yıl içinde Türkiye'de önemli bir iş hacmine ulaşacağını, ayrıca Suudi Arabistan ve Yunanistan'da pilot projelere başlayacağını belirtti.

Rusya Ulusal Teknolojik Girişim’in küresel pazarlarından biri olan EnergyNet’in katılımcısı ‘Geleceğin Laboratuvarı’ Direktörü Aleksandr Lemeh, Sputnik’e demecinde yüksek voltaj elektrik iletim hatlarının durumunu izlemek, ayrıca bakım ve onarım yapmak için geliştirilen Kanatohod İHA’sının bu yıl içinde Türkiye'de önemli bir iş hacmine ulaşacağını, ayrıca Suudi Arabistan ve Yunanistan'da pilot projelere başlayacağını ifade etti.

Ürünün başlıca özeliğinin devrede olan hatların üzerinde çalışabilmesi olduğuna dikkat çeken Lemeh, “Bu yıl Türkiye’deki pilot projemizi tamamladık, 2021’in ikinci çeyreğinde bu bölgede büyük bir iş hacmine ulaşmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Şirketin ayrıca bu yıl Suudi Arabistan ve Yunanistan’da da pilot projelere başlayacağını belirten Lemeh, “Bu ülkelerdeki şirketlerle sözleşmeler imzaladık, 2021’in ilk çeyreğinde pilot projelere başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Yetkilinin aktardığı üzere Rus şirket, pilot proje kapsamında CS Group ile birlikte Türk enerji nakil şirketi Enerji Elektrik'in Kayaş-İmrahor 154 kV’luk hattının bir bölümünü kapsamlı bir şekilde taradı. Çalışmalar sonucunda hat üzerinde, klasik inceleme yöntemleriyle yakalanması mümkün olmayan bazı arızalar tespit edildi.

Kanatohod aracıyla hava elektrik iletim hatlarındaki çalışmalar için şu anda pilot ve teşhis ekipmanları mühendisi olmak üzere iki kişi yeterli oluyor. Gelecekte ise tüm çalışmalar, süreci uzaktan yönetecek tek bir operatör tarafından gerçekleştirilecek.

Kapsamlı tarama, hattaki elektrik kabloların, yıldırımdan korunma halatının, direklerin ve hattın çevresindeki alanın (hava hattının koruma altındaki bölgesinin) manyetik, lazer ve video cihazlarıyla taranmasını kapsıyor.