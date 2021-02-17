Putin: Avrupa’nın tamamıyla ileriye gitmeye hazırız, ancak tarihin kara sayfalarını unutmayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’nın tüm halklarıyla çabalarını birleştirmeye hazır olduğunu, ancak Büyük Vatan Savaşı sırasında Sovyet halkına yönelik işlenen soykırım da dahil olmak üzere, tarihin kara sayfalarını unutmayacaklarını ifade etti.

Duma’da grup başkanlarıyla yapılan toplantıda konuşan Putin, “Elbette ileriye gitmeli, geleceği düşünmeli, başka halklarla çabalarımızı birleştirmeliyiz, buna Avrupa’daki tüm halklar da dahil. Bunu günümüzdeki zorluklara ve konjonktüre rağmen yapmalıyız ve geçmiş bizi geriye sürüklememeli” dedi.

Rusya’nın unutmayacağı şeyler de olduğunu vurgulayan Putin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı yürütülen Büyük Vatan Savaşı yıllarında Sovyet halkına karşı uygulanan soykırımı tarihin kara sayfalarından biri olarak nitelendirdi.

Putin, “Şimdi savaş yıllarında sivil halka karşı işlenen suçlara dikkat veriyoruz. Bu bir soykırım, bu kesinlikle apaçık bir şey” ifadelerini kullandı.

Savaş yıllarında yaşananlarla ilgili verileri araştırmakla doğru yaptıklarını düşündüğünü belirten Putin, “Bu gözümüz açık bir şekilde günümüzdeki olaylara bakmamızı ve gelecekte asla böyle bir şeyin tekrarlanmaması için Rusya’nın politikasını buna göre inşa etmemizi sağlıyor” dedi.

‘Dedelerimiz kanlarıyla geleceğimizi bize verdi’

Putin, Rusya’nın savaşta Nazilere karşı edinilen Büyük Zafer’in anısına her zaman kıymet verdiğini ve vermeye devam edeceğini vurguladı.

Putin, “Bu nereden, kimin elde ettiği, kimin kazandığı belli olmayan alelade bir hatıra değil. Bu zaferi kazananlar bizim babalarımız, dedelerimiz. Kanlarıyla geleceğimizi bize verdiler” dedi.

Rus lider daha önce ‘Pobeda’ (Zafer) adlı Rusya organizasyon komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, Nazilerin Sovyet halkına karşı gerçekleştirdiği soykırımın ve diğer suçların zaman aşımı süresi bulunmadığını vurgulamıştı. Rus lider, bu tespitin Rus mevzuatında ve uluslararası hukuk sisteminde yer alması gerektiğinin altını çizerek ilgili kurumlara bu konuda sürekli olarak çalışma yürütme talimatı vermişti.