Rus S7 Havayolları, 26 Nisan'dan itibaren Bodrum'a uçmaya başlayacak

Rus havayolu şirketi S7 Havayolları, Rusya’nın başkenti Moskova ile Bodrum arasındaki uçuşlar için biletleri satışa çıkardı. 26 Nisan’dan itibaren uçuşlar başlıyor.

Rus S7 Havayolları şirketinin basın servisinden yapılan açıklamada, "S7 Havayolları, 26 Nisan 2021'den itibaren Moskova'dan Bodrum'a düzenli direkt uçuşlara başlayacak. Yeni güzergah için biletler satışa sunuldu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü planlanan Moskova-Bodrum uçuşları yaklaşık dört saat sürecek.

Daha önce Ege kıyıları çoğunlukla Avrupalı turistler tarafından tercih edilse de Rusya'daki tur operatörleri Dalaman ve Bodrum'a charter seferleri düzenliyordu. 2020 sezonunda bir diğer Rus havayolu firması Aeroflot da bu bölgelere uçtu. Artan uçuş sayılarının fiyatlara olumlu yansıması ve Bodrum'un Rus turistler için daha cazip bir tatil beldesi haline gelmesi bekleniyor.