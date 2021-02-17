Ryabkov: Diplomatik temsilcilikler sorununun çözümü için Biden yönetimiyle işbirliğine hazırız

Sputnik'e demeç veren Ryabkov, "Bu konuda diyalog için hazırlık yapıyoruz, büyükelçilik üzerinden bir çalışma yürütülüyor, belgeleri iletiyoruz ve buradaki ABD'lilerle konuşuyoruz. Aynı süreç Washington'da da büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yürütülüyor. Kurumlar arası format da dahil özel istişarelerin organize edilmesi için ilgili materyal altyapısının oluşturulması gerekli" dedi.

Moskova'nın uzun süre önce Washington'a diplomatik temsilciliklerin çalışmalarını normalleştirmeyi önerdiğini kaydeden Ryabkov, "Diplomatik ve teknik kadroların rotasyonu konusunda bize yeni engeller çıkarma girişiminde bulunurlarsa, nitekim şu anda neredeyse hiç vize vermiyorlar, bizden aynı karşılığı görecekler. Buna yanıt vermenin bir yolunu bulacağız, gerekirse asimetrik bir yanıt olur, bundan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

'ABD'deki Rus konsolosluk varlığının azalmayacağını umuyoruz'

Ryabkov, ABD'nin Vladivostok'taki başkonsolosluğunu kapatmasının ardından ABD'deki Rus konsolosluk varlığının azalmayacağını umduklarını, Washington'dan şimdiye dek bu yönde bir şey duymadıklarını söyledi.

Aralık 2016'da eski Başkan Barack Obama'nın aldığı kararla diplomatik ihlallerde bulunduğu iddiasıyla 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmiş, Rusya'ya ait iki diplomatik mülke el koyulmuştu.

Rusya da buna cevaben ABD'den Rusya'daki diplomatik çalışanlarının sayısını 755 azaltarak 455'e düşürmesini, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki personel sayısını Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ndeki personel sayısına eşitlemesini istemişti.

Son olarak Aralık 2020'de ABD Dışişleri Bakanlığı, Vladivostok konsolosluğunu kapatma ve Yekaterinburg konsolosluğundaki çalışmaları geçici olarak durdurma kararı alındığını açıklamıştı.