Rusya'da vaka sayısı 10 Ekim'den bu yana ilk kez 13 binin altında

Rusya’da son 24 saatte 12 bin 828 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylelikle 10 Ekim'den bu yana ilk kez 13 binden az vaka tespit edilmiş oldu. Pandeminin başlamasından beri kaydedilen vaka sayısı 4 milyon 112 bin 151'e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da gün içinde vaka sayısı 12 bin 828 artarak 4 milyon 112 bin 151’e çıktı. Günlük vaka sayısının en fazla görüldüğü yer 1282 ile başkent Moskova oldu. Başkentin ardından 1103 vaka ile St. Petersburg geliyor. Diğer yandan son 24 saat içinde 467 kişi virüsten dolayı hayatını kaybetti. Böylelikle hastalıktan dolayı meydana gelen can kaybı sayısı 81 bin 446’ya yükseldi.

Bir gün içinde 17 bin 919 kişi iyileşti, salgının başlangıcından bu yana iyileşen kişi sayısı 3 milyon 642 bin 582’ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, pandemi boyunca dünyada 109 milyondan fazla insan koronavirüse yakalandı ve 2.4 milyon insan virüsten dolayı hayatını kaybetti. ABD (27.7 milyon), Hindistan (10.9 milyon), Brezilya (9.9 milyon) ve İngiltere (4 milyon) vaka sayısının en fazla görüldüğü ülkeler. Rusya ise beşinci sırada yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü Rus aşılarının virüsün yeni mutasyonlarına karşı etkinliğini inceleme talimatı vermişti. Vektor Bilim Merkezi daha sonra Sputnik V ve EpiVakKorona aşılarının virüsün İngiliz varyantına karşı etkinliğini doğrulamıştı.