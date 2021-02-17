Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Garantör ülkeler, Astana formatına ABD katılımına açık

Rusya'nın Soçi kentinde koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana ilk kez düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrentyev, Suriye’deki çözüm sürecinde garantör ülkeler olan Rusya, Türkiye ve İran’ın ABD'nin ‘Astana formatında’ yürütülen görüşmelere gözlemci olarak geri dönmesini umduklarını ifade etti.

“ABD'nin katılımına hala açığız ve Suriye krizini bizimle birlikte çözmek için karşılıklı olarak kabul edilebilir seçenekler bulmaya çalışmanın onlar için doğru olacağına inanıyoruz” diyen Lavrentyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amerikalı ortaklarımızla diyaloğa açığız. Washington'un Suriye dosyasıyla ilgili pozisyonu henüz şekillenmiş değil, görünen o ki ek süre gerekiyor, ancak yine de ileride onlarla ilgili ve yapıcı görüşme yapmayı umuyoruz.”

‘Biden yönetiminde ABD’nin Suriye’ye baskısını azalmasını umuyoruz’

Rusya’nın Joe Biden'in ABD’de iktidara gelmesiyle sağduyunun ağır basıp Suriye üzerindeki azami baskı politikasının yumuşama yönünde revize edilmesini umduğuna dikkat çeken Lavrentyev, şöyle devam etti:

“Bu politika değişirse, etkileşim de dahil olmak üzere Şam'ın tüm sorunların çözümünde en verimli yaklaşımına güvenebileceğimizi düşünüyorum. Bir kez daha vurguluyorum, Şam’ı siyasi ve ekonomik olarak izole etmemiz yerine kendisi ile görüşmemiz gerektiğine, diyalog kurmamız gerektiğine inanıyorum.”

‘Suriye’de kimyasal maddeli yeni saldırılar mümkün’

Rusya’nın Suriye'de kimyasal maddeli yeni provokasyonların hazırlandığı yönünde bilgiye sahip olduğunu söyleyen Lavrentyev, ‘İdlib bölgesinde merkezi hükümetin sivillere karşı kimyasal silah kullanıyormuş mizansenini sahnelemeye hazırlanan sözde insani yardım örgütü Beyaz Bereliler'in ortaya çıktığının saptandığını’ vurguladı.

Provokatörlerin Batı’nın Şam’a yönelik ‘cezalandırıcı eylemlerine’ bahis yaptıklarına dikkat çeken diplomat, “Bu barbar saldırıların hazırlanmasının, (kimyasal maddeli) provokasyonların arkasındaki herkese uyarıda bulunuyoruz. Mizansenler yardımcı olmayacak, sonradan bu saldırılarda dahil olan herkes belirlenecek, yargılanıp cezalandırılacak.”

‘İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları Şam'ı yanıt vermeye zorlayabilir ve yeni bir gerilim dalgasına yol açabilir’

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıların devamının ve yeni bir gerilim dalgasına yol açabileceğine dikkat çeken Lavrentyev, “Bu saldırılar durdurulmalı, zira ters etki yapabilir. İsrail tarafının, Suriye'deki şiddetin tırmanışına ilişkin endişeler de dahil olmak üzere, bu yöndeki endişelerimizi duymasını umuyoruz” dedi ve devam etti:

“Er ya da geç Suriye hükümetinin de sabrı taşabilir ve yeni bir gerilim dalgasına yol açacak misilleme saldırısında bulunabilir.”

‘İdlib’de sükunet kurmaya hazır olunduğunu görüyoruz’

Rus diplomat, “İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde sükunet tesis etmeye hazır olunduğunu görüyoruz. Ancak elbette birçok şey ılımlı muhalefete bağlı olacak” dedi ve devam etti:

“Ilımlı muhalefet oldukça büyük bir gücü temsil ediyor. İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde istikrarlı bir varlık sağlama ve orada oluşan radikal grupların unsurlarını yok etmese bile güvenlik bölgesinden püskürtme kabiliyetine sahip.”

‘Suriye muhalefetinin uzlaşma arayışında olduğunu gördük’

Lavrentyev, Suriyeli muhaliflerle gerçekleşen toplantıya ilişkin olaraksa şunları söyledi:

“Bugün (Suriye) muhalefetiyle kapsamlı ve oldukça ilgi çeken bir görüşme yaptık. Ve genel olarak krize barışçıl çözüm için bir takım uzlaşma seçeneklerine ulaşmaya yönelik tutum, yönelim hissettik.”

Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının başından bu yana iki yıl geçmiş olması ile birlikte ‘her şeye rağmen ilerleme sağlandığını’ hatırlatan Lavrentyev, “En azından taraflar birbirleriyle doğrudan olmasa da dolaylı olarak konuşmaya başladılar, istişareler sırasında, ileride bir takım kararların alınması için genelleştirilecek olan, gerçekten ilginç fikirler ve öneriler ortaya atılıyor.”