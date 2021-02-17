Putin: Rusya'yı Batı'nın Ukrayna'daki jeopolitik projesinin bedelini ödemeye zorluyorlar

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Akım-2'ye yönelik saldırıların, Rusya'yı Batı'nın Ukrayna'daki jeopolitik projesinin bedelini ödemeye zorlama girişimi olarak nitelendirerek, Kiev yönetiminin 3 televizyon kanalını kapatma kararını çifte standardın bir tezahürü olarak değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesine yönelik saldırıların, Rusya’yı Batı'nın Ukrayna'daki jeopolitik projesinin bedelini ödemeye zorlama girişimi olarak açıklanabileceğini kaydetti.

Putin, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da grubu bulunan partilerin liderleriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda "Neden her şey Kuzey Akım-2'nin etrafında dönüyor? Rusya'yı Batı'nın Ukrayna'daki jeopolitik projesinin bedelini ödemeye zorlamak istiyorlar" dedi.

Batı ülkelerinin Kuzey Akım-2'ye yönelik tutumunu ilkelce nitelendiren Rusya lideri, "Aslında her şey çok ilkelce, bunu uzun zamandır görüyoruz, içinde yaşadığımız dünya böyle" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'da üç televizyon kanalının kapatılmasının ifade özgürlüğü bağlamında çifte standardın bir tezahürü olduğunu belirterek, son gelişmelerin Rusya'nın görüş ve değerlendirmelerinin doğruluğunu gösterdiğini kaydetti.

Rusya lideri, konuya ilişkin "İfade özgürlüğüne gelince, bizim için her şey açık. Çifte standartlar son zamanlarda o kadar açık bir şekilde ortaya çıktı ki, sözde muhaliflerimizin bize karşı nasıl çalıştıklarına dair hiçbir şüpheye yer bırakmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'yı örnek olarak gösteren Putin, "Ukrayna'da önde gelen üç kanalı alıp kapattılar. Bir kalem darbesiyle. Ve herkes sessiz! Ve hatta omuzlarını okşayarak onaylıyorlar. Bu nasıl yorumlanabilir? Hiçbir şekilde! Kendi jeopolitik hedeflerine ulaşmak için bu araçları kullanmak dışında" diye konuştu.

Letonya'daki Rus medya kuruluşlarının kapatılması konusuna da değinen Putin, "Letonya'da neler olduğuna bakın: Tek seferde 16 medya kuruluşumuzu kapattılar ve yine sessizlik. Batılı hakikat arayışçılarımızın bu konudaki değerlendirmeleri ne? Avrupa'da ifade özgürlüğü alanında neler olup bittiğine ilişkin değerlendirmeler nerede?" sorusunu sordu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı yetkililer tarafından Rus medyasına yönelik bu tür eylemlere ilişkin herhangi bir değerlendirme veya kınama yapılmadığını hatırlatarak "Burada olağan dışı bir şey yok, bunu uzun zamandır gözlemliyoruz, görüyoruz. Ancak son gelişmeler, görüşlerimizin geçerliliğini ve değerlendirmelerimizin doğruluğunu açıkça ortaya koyuyor" yorumunda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen haftalarda 'Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ partisi milletvekili Taras Kozak ve sahibi olduğu medya holdinge yönelik 5 yıllık yaptırımları öngören kararı imzalamıştı.

Yaptırım kapsamındaki kanallar arasında yer alan ZIK TV, 112 Ukrayna, NewsOne ve onlara bağlı bölgesel kanalların lisanslarının iptal edilmesinin yanı sıra, Ukrayna radyo frekanslarını kullanmaları yasaklanmıştı.

Öte yandan Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP) de geçen hafta ülkede Rusça yayın yapan 16 televizyona daha yayın yasağı getirmişti.