Rus Dışişleri: AİHM’in Navalnıy kararı, Rusya’ya baskı kampanyasının bir unsuru

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) aktivist Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebinin Rusya’ya baskı kampanyasının bir unsuru olduğunu belirtti.

AİHM, 16 Şubat Salı günü, Rusya hükümetine, yolsuzluk davasından tutuklanan Navalnıy’ın serbest bırakılması çağrısı yapılmasına karar verdi.

Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, AİHM’nin bu kararını değerlendiren Zaharova, “Bu kararı, ülkemize baskı kampanyasının yeni bir unsuru ve ülkemizin iç işlerine müdahale unsuru olarak görüyoruz. Tüm bunlar, tek zincirin halkaları” ifadesini kullandı.

AİHM’nin kararı için “uluslararası hukuka yönelik yaylım ateşi” olarak nitelendiren Zaharova, “Bence AİHM, bu yaylım ateşinin sonuçlarını öngöremiyor. Onlar, oluşturmadıkları uluslararası yasal çerçeveyi yıkıyorlar. Oysa bu yasal çerçeve temelinde günümüz uluslararası ilişkiler sistemi inşa edildi” diye konuştu.